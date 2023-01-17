Тесля (Петрова) Ирина Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1970
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1970
Отец: Петров Станислав
Мать: Петрова Антонина Ниловна
Рождение ребёнка
05.04.1989
Сын: Петров Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.05.1996
Отец ребёнка: Тесля Валерий
Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тесля Валерий