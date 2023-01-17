Тесля (Петрова) Ирина Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тесля (Петрова) Ирина Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1970

Отец: Петров Станислав

Мать: Петрова Антонина Ниловна

Рождение ребёнка
05.04.1989

Сын: Петров Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.05.1996

Сын: Тесля Никита Валерьевич

Отец ребёнка: Тесля Валерий

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тесля Валерий

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