Мазанов Василий Евдокимович
Место рождениясело Воскресенское, Вольский уезд Саратовская губерния
Дата рождения16.08.1897
Дата смерти14.07.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1897
Отец: Мазанов Евдоким
Мать: Неизвестно
село Воскресенское, Вольский уезд Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1925
Дочь: Мазанова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Аршинова Мария Ивановна
село Воскресенское
Рождение ребёнка
24.03.1929
Дочь: Мазанова Наталья (Анастасия) Васильевна
Мать ребёнка: Аршинова Мария Ивановна
село Воскресенское Саратовской области
Рождение ребёнка
24.10.1930
Дочь: Мазанова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Аршинова Мария Ивановна
село Воскресенское Саратовской области
Смерть
14.07.1961
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область