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Мазанов Василий Евдокимович

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Место рождения

село Воскресенское, Вольский уезд Саратовская губерния

Дата рождения

16.08.1897

Дата смерти

14.07.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЁ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1897

Отец: Мазанов Евдоким

Мать: Неизвестно

село Воскресенское, Вольский уезд Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1925

Дочь: Мазанова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Аршинова Мария Ивановна

село Воскресенское
Рождение ребёнка
24.03.1929

Дочь: Мазанова Наталья (Анастасия) Васильевна

Мать ребёнка: Аршинова Мария Ивановна

село Воскресенское Саратовской области
Рождение ребёнка
24.10.1930

Дочь: Мазанова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Аршинова Мария Ивановна

село Воскресенское Саратовской области
Смерть
14.07.1961
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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