Аршинова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАршинова Мария Ивановна

Аршинова Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Село Воскресенское, Вольский уезд, Саратовской губернии

Дата рождения

25.02.1896

Дата смерти

26.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

АЁ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1896

Отец: Аршинов Иван Иванович

Мать: Феодосья Леонтьевна

Село Воскресенское, Вольский уезд, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
14.03.1925

Дочь: Мазанова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Мазанов Василий Евдокимович

село Воскресенское
Рождение ребёнка
24.03.1929

Дочь: Мазанова Наталья (Анастасия) Васильевна

Отец ребёнка: Мазанов Василий Евдокимович

село Воскресенское Саратовской области
Рождение ребёнка
24.10.1930

Дочь: Мазанова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Мазанов Василий Евдокимович

село Воскресенское Саратовской области
Смерть
26.04.1970
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close