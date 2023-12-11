Аршинова Мария Ивановна
Место рожденияСело Воскресенское, Вольский уезд, Саратовской губернии
Дата рождения25.02.1896
Дата смерти26.04.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1896
Отец: Аршинов Иван Иванович
Мать: Феодосья Леонтьевна
Село Воскресенское, Вольский уезд, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
14.03.1925
Дочь: Мазанова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Мазанов Василий Евдокимович
село Воскресенское
Рождение ребёнка
24.03.1929
Дочь: Мазанова Наталья (Анастасия) Васильевна
Отец ребёнка: Мазанов Василий Евдокимович
село Воскресенское Саратовской области
Рождение ребёнка
24.10.1930
Дочь: Мазанова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Мазанов Василий Евдокимович
село Воскресенское Саратовской области
Смерть
26.04.1970
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область