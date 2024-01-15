Мазанов Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазанов Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЁ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Мазанов Семен Евдокимович

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
1891

Сын: Мазанов Семнн Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1897

Сын: Мазанов Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Неизвестно

село Воскресенское, Вольский уезд Саратовская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1897

Сын: Мазанов Василий Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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