Мазанов Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мазанов Семен Евдокимович
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мазанов Семнн Евдокимович
Рождение ребёнка
16.08.1897
Сын: Мазанов Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Неизвестно
село Воскресенское, Вольский уезд Саратовская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1897
Сын: Мазанов Василий Евдокимович
Смерть
Неизвестно