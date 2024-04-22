Коровин Вячеслав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровин Вячеслав Михайлович

Коровин Вячеслав Михайлович

avatar

Место рождения

Стрелица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1949

Дата смерти

Около 2013

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Коровин Михаил Исидорович

Мать: Коровина Ирина Никитовна

Стрелица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1982

Сын: Коровин Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Коровина Александра

Латное, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.?

Сын: Коровин Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Коровина Александра

Смерть
Около 2013
Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close