Коровин Вячеслав Михайлович
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смертиОколо 2013
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Рождение ребёнка
23.06.1982
Сын: Коровин Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Коровина Александра
Латное, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.?
Сын: Коровин Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Коровина Александра
Смерть
Около 2013
Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область