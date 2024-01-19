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Коровин Михаил Сидорович

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Место рождения

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1916

Дата смерти

Около 1998

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Коровин Сидор

Мать: Евгения

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Коровин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Коровина Ирина Никитовна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Коровин Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Коровина Ирина Никитовна

Стрелица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Военная награда
12.11.1988
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коноплёва Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Коровина Ирина Никитовна

Смерть
Около 1998
Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
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