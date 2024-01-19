Коровин Михаил Сидорович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиОколо 1998
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Коровин Сидор
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
1941
Сын: Коровин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Коровина Ирина Никитовна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Коровин Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Коровина Ирина Никитовна
Стрелица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Военная награда
12.11.1988
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коноплёва Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Коровина Ирина Никитовна
Смерть
Около 1998
Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область