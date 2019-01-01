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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список граждан I категории села Латное Ендовищенской волости, подлежащих наделению землей за 1920 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р23. Опись 1. Дело 186.
Документы о выделении земли гр. села Латное Ендовищенской волости Гэнюструнову Леониду Николаевичу /заявление/. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р23. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
671. Латаное (Ведужанский), село бывшее государственное, при речке Ведуге, дворов 169, жителей 1299, церковь православная
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Латаное, х. Ведужинский.2234селоЕндовищенского.2402054
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8594Латноесело51°42'с.ш.38°56'в.д.M-37-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20649428101с Латноесело