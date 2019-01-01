село Латное, село Латное, Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Латное

Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Список граждан I категории села Латное Ендовищенской волости, подлежащих наделению землей за 1920 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р23. Опись 1. Дело 186.
Документы о выделении земли гр. села Латное Ендовищенской волости Гэнюструнову Леониду Николаевичу /заявление/. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р23. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Ендовищенская волость
671. Латаное (Ведужанский), село бывшее государственное, при речке Ведуге, дворов 169, жителей 1299, церковь православная

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Ендовищенская волость
Латаное, х. Ведужинский.2234селоЕндовищенского.2402054

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Семилукский район
8594Латноесело51°42'с.ш.38°56'в.д.M-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Семилукский муниципальный район, Латненское сельское поселение
20649428101с Латноесело
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