Ксения Гаврилова (Тимофеева?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Мать: Евдокия Афанасьева
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Бракосочетание
24.02.1796 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.03.1800 ст.
Сын: Самыличев Софрон Тимофеевич
Отец ребёнка: Самыличев Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Феодосия Тимофеевна
Отец ребёнка: Самыличев Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Самыличев Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
02.04.1806 ст.
Сын: Самыличев Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Самыличев Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
05.06.1810 ст.
Сын: Самыличев Варфоломей Тимофеевич
Отец ребёнка: Самыличев Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
16.11.1815 ст.
Сын: Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Самыличев Тимофей Федотов
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 46 лет.
Место жительства
1825
Исповедная роспись.
Место жительства
1833
Исповедная роспись.
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно