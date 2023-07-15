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Ксения Гаврилова (Тимофеева?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: Евдокия Афанасьева

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
24.02.1796 ст.

Муж: Самыличев Тимофей Федотов

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.03.1800 ст.

Сын: Самыличев Софрон Тимофеевич

Отец ребёнка: Самыличев Тимофей Федотов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Феодосия Тимофеевна

Отец ребёнка: Самыличев Тимофей Федотов

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Самыличев Тимофей Федотов

Рождение ребёнка
02.04.1806 ст.

Сын: Самыличев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Самыличев Тимофей Федотов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.06.1810 ст.

Сын: Самыличев Варфоломей Тимофеевич

Отец ребёнка: Самыличев Тимофей Федотов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.11.1815 ст.

Сын: Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Самыличев Тимофей Федотов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 46 лет.
Место жительства
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Место жительства
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно
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