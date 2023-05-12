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Варфоломей Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: Ксения Тимофеевна

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Яков Варфоломеевич

Мать ребёнка: Стефанида Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.10.1847 ст.

Дочь: Наталья (Настасья) Варфоломеевна

Мать ребёнка: Стефанида Дмитриевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Иван Варфоломеевич

Мать ребёнка: Стефанида Дмитриевна

Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная ведомость 1862 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Дмитриевна

Смерть
Неизвестно