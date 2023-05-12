Варфоломей Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: Ксения Тимофеевна
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Яков Варфоломеевич
Мать ребёнка: Стефанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.10.1847 ст.
Дочь: Наталья (Настасья) Варфоломеевна
Мать ребёнка: Стефанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Иван Варфоломеевич
Мать ребёнка: Стефанида Дмитриевна
Упоминание
1862
Исповедная ведомость 1862 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Дмитриевна
Смерть
Неизвестно