Феодосия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Упоминание
05.08.1817 ст.
Крестная мать Евдокии, дочери Афанасия Гаврилова.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 20 лет.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
01.03.1829 ст.
Сын: Герасим Иванович
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
25.04.1831 ст.
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
Около 13.10.1833 ст.
Сын: Лука Иванович
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
01.09.1835 ст.
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Захаров
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
12.04.1843 ст.
Отец ребёнка: Иван Захаров
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Захаров
Смерть
Неизвестно