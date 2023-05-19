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Феодосия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Самыличев Тимофей Федотов

Мать: Ксения Гаврилова (Тимофеева?)

Упоминание
05.08.1817 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Евдокии, дочери Афанасия Гаврилова.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 20 лет.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Около 1827

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.03.1829 ст.

Сын: Герасим Иванович

Отец ребёнка: Иван Захаров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.04.1831 ст.

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Захаров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 13.10.1833 ст.

Сын: Лука Иванович

Отец ребёнка: Иван Захаров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.09.1835 ст.

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Захаров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
12.04.1843 ст.

Сын: Захаров Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Захаров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Захаров

Смерть
Неизвестно
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