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Захаров Федор Иванович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.04.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1843 ст.

Отец: Иван Захаров

Мать: Феодосия Тимофеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
15.04.1843 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Михаил Матвеев и Евдокия Федорова.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
05.02.1867 ст.

Жена: Захарова (Бахорева) Дарья Самсоновна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Сидор Федоров, Зиновий Герасимов, Самсон Афанасьев, Трофим Никифоров.
Рождение ребёнка
29.09.1871 ст.

Сын: Захаров Андрей Федорович

Мать ребёнка: Захарова (Бахорева) Дарья Самсоновна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.10.1872 ст.

Сын: Захаров Стефан Федорович

Мать ребёнка: Захарова (Бахорева) Дарья Самсоновна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.07.1874 ст.

Сын: Захаров Кирилл Федорович

Мать ребёнка: Захарова (Бахорева) Дарья Самсоновна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
19.01.1875 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель со стороны невесты на свадьбе Ивана Самсонова и Евдокии Гордеевой.
Упоминание
26.01.1875 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Марии, дочери Якова Иванова и Варвары Дмитриевой из Леднево.
Упоминание
30.06.1875 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Андрея Исидоровича Захарова.
Упоминание
06.07.1875 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Андрея, сына Исидора Федорова Захарова и Домны Иоакимовой.
Рождение ребёнка
09.03.1878 ст.

Дочь: Захарова Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Захарова (Бахорева) Дарья Самсоновна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
12.01.1879 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Алексея Михайловича Софронова и Татьяны Сампсониевой.
Рождение ребёнка
12.01.1880 ст.

Дочь: Захарова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Захарова (Бахорева) Дарья Самсоновна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Исидор Федорович Захаров, Татьяна Сампсониевна
Место жительства
02.07.1884 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Захарова Андрея Исидоровича.
Рождение ребёнка
10.08.1885 ст.

Сын: Захаров Матвей Федорович

Мать ребёнка: Захарова (Бахорева) Дарья Самсоновна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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