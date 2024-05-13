Захаров Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения12.04.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
12.04.1843 ст.
Отец: Иван Захаров
Мать: Феодосия Тимофеевна
Крещение
15.04.1843 ст.
Крестные Михаил Матвеев и Евдокия Федорова.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Бракосочетание
05.02.1867 ст.
Свидетели: Сидор Федоров, Зиновий Герасимов, Самсон Афанасьев, Трофим Никифоров.
Рождение ребёнка
29.09.1871 ст.
Мать ребёнка: Захарова (Бахорева) Дарья Самсоновна
Рождение ребёнка
26.10.1872 ст.
Мать ребёнка: Захарова (Бахорева) Дарья Самсоновна
Рождение ребёнка
09.07.1874 ст.
Мать ребёнка: Захарова (Бахорева) Дарья Самсоновна
Упоминание
19.01.1875 ст.
Свидетель со стороны невесты на свадьбе Ивана Самсонова и Евдокии Гордеевой.
Упоминание
26.01.1875 ст.
Крестный отец Марии, дочери Якова Иванова и Варвары Дмитриевой из Леднево.
Упоминание
30.06.1875 ст.
Крестный отец Андрея Исидоровича Захарова.
Упоминание
06.07.1875 ст.
Крестный отец Андрея, сына Исидора Федорова Захарова и Домны Иоакимовой.
Рождение ребёнка
09.03.1878 ст.
Дочь: Захарова Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Захарова (Бахорева) Дарья Самсоновна
Упоминание
12.01.1879 ст.
Свидетель на свадьбе Алексея Михайловича Софронова и Татьяны Сампсониевой.
Рождение ребёнка
12.01.1880 ст.
Дочь: Захарова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Захарова (Бахорева) Дарья Самсоновна
Крестные: Исидор Федорович Захаров, Татьяна Сампсониевна
Место жительства
02.07.1884 ст.
Крестный отец Захарова Андрея Исидоровича.
Рождение ребёнка
10.08.1885 ст.
Мать ребёнка: Захарова (Бахорева) Дарья Самсоновна
Смерть
Неизвестно