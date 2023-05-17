Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: Ксения Тимофеевна

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
16.04.1829 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.05.1830 ст.

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно