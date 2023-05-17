Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: Ксения Тимофеевна
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
16.04.1829 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.05.1830 ст.
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно