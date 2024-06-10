Терлеев Давыд Парамонович ?.09.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Терлеев Давыд Парамонович

Место рождения

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

?.09.1885

Дата смерти

03.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1885

Отец: Терлеев Парамон Тарасов

Мать: Терлеева Марина Васильева

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терлеева Зиновия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Терлеев Артемий Давыдович

Мать ребёнка: Терлеева Зиновия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Терлеев Иван Давыдович

Мать ребёнка: Терлеева Зиновия Дмитриевна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терлеева Зиновия Дмитриевна

Смерть
03.09.1937
Омск, город Омск, Омская область

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