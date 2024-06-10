Терлеев Давыд Парамонович
Место рождения
Дата рождения?.09.1885
Дата смерти03.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1885
Отец: Терлеев Парамон Тарасов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Терлеев Артемий Давыдович
Мать ребёнка: Терлеева Зиновия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Терлеева Зиновия Дмитриевна
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терлеева Зиновия Дмитриевна
Смерть
03.09.1937
Омск, город Омск, Омская область