Терлеева Зиновия Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Терлеева Зиновия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1923 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терлеев Давыд Парамонович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Терлеев Артемий Давыдович

Отец ребёнка: Терлеев Давыд Парамонович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Терлеев Иван Давыдович

Отец ребёнка: Терлеев Давыд Парамонович

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терлеев Давыд Парамонович

Смерть
Неизвестно

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