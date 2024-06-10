Терлеева Зиновия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Терлеев Артемий Давыдович
Отец ребёнка: Терлеев Давыд Парамонович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Терлеев Давыд Парамонович
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терлеев Давыд Парамонович
Смерть
Неизвестно