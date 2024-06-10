Терлеева Марина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Сухинина (Терлеева) Анисья Парамонова
Отец ребёнка: Терлеев Парамон Тарасов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Терлеева (Терлеева) Анна Парамонова
Отец ребёнка: Терлеев Парамон Тарасов
Рождение ребёнка
?.09.1885
Сын: Терлеев Давыд Парамонович
Отец ребёнка: Терлеев Парамон Тарасов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Терлеева (Терлеева) Прасковья Парамонова
Отец ребёнка: Терлеев Парамон Тарасов
Смерть
Неизвестно