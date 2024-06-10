Терлеева Марина Васильева 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Терлеева Марина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Сухинина (Терлеева) Анисья Парамонова

Отец ребёнка: Терлеев Парамон Тарасов

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Терлеева (Терлеева) Анна Парамонова

Отец ребёнка: Терлеев Парамон Тарасов

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.09.1885

Сын: Терлеев Давыд Парамонович

Отец ребёнка: Терлеев Парамон Тарасов

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Терлеева (Терлеева) Прасковья Парамонова

Отец ребёнка: Терлеев Парамон Тарасов

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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