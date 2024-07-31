Шомполов Николай
Место рожденияНязепетровск
Дата рождения25.?.1919
Дата смерти10.?.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.?.1919
Отец: Шомполов Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1951
Сын: Шомполов Юрий
Мать ребёнка: Шомполова (Смолякова) Раиса
Рождение ребёнка
23.05.1959
Сын: Шомполов Виталий
Мать ребёнка: Шомполова (Смолякова) Раиса
Смерть
10.?.1992