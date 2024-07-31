Шомполов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шомполов Николай

Место рождения

Нязепетровск

Дата рождения

25.?.1919

Дата смерти

10.?.1992

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.?.1919

Отец: Шомполов Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шомполова (Смолякова) Раиса

Рождение ребёнка
30.11.1951

Сын: Шомполов Юрий

Мать ребёнка: Шомполова (Смолякова) Раиса

Рождение ребёнка
23.05.1959

Сын: Шомполов Виталий

Мать ребёнка: Шомполова (Смолякова) Раиса

Смерть
10.?.1992

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