Шомполов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шомполов Юрий

Место рождения

Нязепетровск

Дата рождения

30.11.1951

Дата смерти

?.01.10

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

11 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
?.01.10
Рождение ребёнка
11

Сын: Шомполов Андрей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
30.11.1951

Отец: Шомполов Николай

Мать: Шомполова (Смолякова) Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Похороны
Неизвестно

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