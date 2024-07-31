Шомполов Юрий
Место рожденияНязепетровск
Дата рождения30.11.1951
Дата смерти?.01.10
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
?.01.10
Рождение ребёнка
11
Сын: Шомполов Андрей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
30.11.1951
Отец: Шомполов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Похороны
Неизвестно