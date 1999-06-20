Шомполова (Смолякова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шомполова (Смолякова) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.?.1929

Дата смерти

20.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.?.1929

Отец: Смоляков Александр

Мать: Феадосия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шомполов Николай

Рождение ребёнка
30.11.1951

Сын: Шомполов Юрий

Отец ребёнка: Шомполов Николай

Рождение ребёнка
23.05.1959

Сын: Шомполов Виталий

Отец ребёнка: Шомполов Николай

Смерть
20.06.1999

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