Шомполова (Смолякова) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.?.1929
Дата смерти20.06.1999
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.?.1929
Отец: Смоляков Александр
Мать: Феадосия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шомполов Николай
Рождение ребёнка
30.11.1951
Сын: Шомполов Юрий
Отец ребёнка: Шомполов Николай
Рождение ребёнка
23.05.1959
Сын: Шомполов Виталий
Отец ребёнка: Шомполов Николай
Смерть
20.06.1999