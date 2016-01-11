Шомполов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шомполов Виталий

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Место рождения

Нязепетровск

Дата рождения

23.05.1959

Дата смерти

11.01.2016

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1959

Отец: Шомполов Николай

Мать: Шомполова (Смолякова) Раиса

Бракосочетание
04.06.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.01.2016
Похороны
Неизвестно

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