Шомполов Виталий
Место рожденияНязепетровск
Дата рождения23.05.1959
Дата смерти11.01.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1959
Отец: Шомполов Николай
Бракосочетание
04.06.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.01.2016
Похороны
Неизвестно