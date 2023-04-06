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Латышевъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.03.1810

Дата смерти

27.12.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1810

Отец: Латышевъ Николай

Мать: Латышева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1846

Сын: Латышевъ Иванъ

Мать ребёнка: Латышева Наталья Андреева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1847

Сын: Латышевъ Федоръ

Мать ребёнка: Латышева Наталья Андреева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1850

Сын: Латышевъ Иванъ

Мать ребёнка: Латышева Наталья Андреева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Наталья Андреева

Смерть
27.12.1867
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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