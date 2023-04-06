Латышевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения28.03.1810
Дата смерти27.12.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1810
Отец: Латышевъ Николай
Мать: Латышева Ирина
Рождение ребёнка
18.04.1846
Сын: Латышевъ Иванъ
Мать ребёнка: Латышева Наталья Андреева
Рождение ребёнка
06.06.1847
Сын: Латышевъ Федоръ
Мать ребёнка: Латышева Наталья Андреева
Рождение ребёнка
26.06.1850
Сын: Латышевъ Иванъ
Мать ребёнка: Латышева Наталья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1867