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Латышевъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.06.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1850

Отец: Латышевъ Иванъ

Мать: Латышева Наталья Андреева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1875

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Латышева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Щипакина Александра

Мать ребёнка: Латышева Любовь

Рождение ребёнка
04.08.1879

Дочь: Батанина Евдокия

Мать ребёнка: Латышева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Латышевъ Яковъ

Мать ребёнка: Латышева Любовь

Рождение ребёнка
06.07.1884

Дочь: Кулакова Ольга

Мать ребёнка: Латышева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Любовь

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