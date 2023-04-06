Латышевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения26.06.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1850
Отец: Латышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.09.1875
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Латышева Любовь
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Щипакина Александра
Мать ребёнка: Латышева Любовь
Рождение ребёнка
04.08.1879
Дочь: Батанина Евдокия
Мать ребёнка: Латышева Любовь
Рождение ребёнка
1882
Сын: Латышевъ Яковъ
Мать ребёнка: Латышева Любовь
Рождение ребёнка
06.07.1884
Дочь: Кулакова Ольга
Мать ребёнка: Латышева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Латышева Любовь