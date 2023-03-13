Латышевъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Латышевъ Иванъ
Мать: Латышева Любовь
Бракосочетание
28.01.1905
Жена: Латышева Варвара
Рождение ребёнка
21.11.1905
Сын: Латышевъ Петръ
Мать ребёнка: Латышева Варвара
Рождение ребёнка
24.08.1907
Дочь: Латышева Наталья
Мать ребёнка: Латышева Варвара
Рождение ребёнка
01.03.1910
Дочь: Латышева Евдокия
Мать ребёнка: Латышева Варвара
Бракосочетание
03.06.1911
Рождение ребёнка
31.03.1912
Сын: Латышевъ Георгий
Мать ребёнка: Латышева Ефросинья Петрова
Рождение ребёнка
20.01.1914
Сын: Латышевъ Иванъ
Мать ребёнка: Латышева Ефросинья Петрова
Рождение ребёнка
07.10.1916
Сын: Латышевъ Петръ
Мать ребёнка: Латышева Ефросинья Петрова