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Латышевъ Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Латышевъ Иванъ

Мать: Латышева Любовь

Бракосочетание
28.01.1905

Жена: Латышева Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1905

Сын: Латышевъ Петръ

Мать ребёнка: Латышева Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1907

Дочь: Латышева Наталья

Мать ребёнка: Латышева Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1910

Дочь: Латышева Евдокия

Мать ребёнка: Латышева Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.06.1911

Жена: Латышева Ефросинья Петрова

Рождение ребёнка
31.03.1912

Сын: Латышевъ Георгий

Мать ребёнка: Латышева Ефросинья Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1914

Сын: Латышевъ Иванъ

Мать ребёнка: Латышева Ефросинья Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1916

Сын: Латышевъ Петръ

Мать ребёнка: Латышева Ефросинья Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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