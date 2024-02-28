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Проскуряков Иван Федоров

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

09.06.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Проскуряков Федор Васильев

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Икрина Акилина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Проскуряков Григорий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Проскуряков Никита Иванов

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Чащина Мавра Иванова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.10.1801

Дочь: Лошкарева Параскева Иванова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1804

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1804

Дочь: Рагозина Евдокия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.1808

Сын: Проскуряков Мокий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.11.1810

Сын: Проскуряков Георгий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1812

Дочь: Крестина Георгиева

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1813

Сын: Проскуряков Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
09.06.1828
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: утопший
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