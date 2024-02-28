Проскуряков Иван Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти09.06.1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Проскуряков Федор Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Икрина Акилина Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Проскуряков Григорий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Проскуряков Никита Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Чащина Мавра Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1801
Дочь: Лошкарева Параскева Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1804
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1804
Дочь: Рагозина Евдокия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1810
Сын: Проскуряков Георгий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1812
Дочь: Крестина Георгиева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1813
Сын: Проскуряков Василий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.06.1828
Причина смерти: утопший