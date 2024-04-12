Рагозина (Проскурякова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозина (Проскурякова) Евдокия Иванова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

01.03.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1804

Отец: Проскуряков Иван Федоров

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.10.1827

Муж: Рагозин Иван Петров

Рождение ребёнка
29.09.1828

Сын: Рагозин Роман Иванов

Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.12.1829

Сын: Рагозин Степан Иванов

Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1831

Сын: Рагозин Алексий Иванов

Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1832

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1833

Сын: Рагозин Стефан Иванов

Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1834

Сын: Рагозин Архипп Иванов

Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1836

Дочь: Феодосия Иоаннова

Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1838

Сын: Рагозин Евфимий Иванов

Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1840

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1844

Сын: Рагозин Прохор Иванов

Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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