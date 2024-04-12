Рагозина (Проскурякова) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения01.03.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1804
Отец: Проскуряков Иван Федоров
Бракосочетание
26.10.1827
Муж: Рагозин Иван Петров
Рождение ребёнка
29.09.1828
Сын: Рагозин Роман Иванов
Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров
Рождение ребёнка
23.12.1829
Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров
Рождение ребёнка
12.02.1831
Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров
Рождение ребёнка
25.03.1832
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров
Рождение ребёнка
29.03.1833
Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров
Рождение ребёнка
06.09.1834
Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров
Рождение ребёнка
01.06.1836
Дочь: Феодосия Иоаннова
Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров
Рождение ребёнка
15.10.1838
Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров
Рождение ребёнка
10.01.1840
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров
Рождение ребёнка
09.02.1844
Отец ребёнка: Рагозин Иван Петров
Смерть
Неизвестно