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Рагозин Иван Петров

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

27.06.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1807

Отец: Рагозин Петр Мартынов

Мать: Рагозина Марья Матвиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.10.1827

Жена: Рагозина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
29.09.1828

Сын: Рагозин Роман Иванов

Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.12.1829

Сын: Рагозин Степан Иванов

Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1831

Сын: Рагозин Алексий Иванов

Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1832

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1833

Сын: Рагозин Стефан Иванов

Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1834

Сын: Рагозин Архипп Иванов

Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1836

Дочь: Феодосия Иоаннова

Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1838

Сын: Рагозин Евфимий Иванов

Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1840

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1844

Сын: Рагозин Прохор Иванов

Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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