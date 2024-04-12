Рагозин Иван Петров
Место рождения
Дата рождения27.06.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1807
Отец: Рагозин Петр Мартынов
Мать: Рагозина Марья Матвиева
Бракосочетание
26.10.1827
Жена: Рагозина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
29.09.1828
Сын: Рагозин Роман Иванов
Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
23.12.1829
Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1831
Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
25.03.1832
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
29.03.1833
Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
06.09.1834
Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
01.06.1836
Дочь: Феодосия Иоаннова
Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
15.10.1838
Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
10.01.1840
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
09.02.1844
Мать ребёнка: Рагозина Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно