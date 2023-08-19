Чащина (Проскурякова) Мавра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Проскурякова) Мавра Иванова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Проскуряков Иван Федоров

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1815

Муж: Чащин Алексий Иванов

Рождение ребёнка
19.05.1816

Дочь: Елена Алексиева

Отец ребёнка: Чащин Алексий Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.10.1817

Дочь: Афанасия Алексиева

Отец ребёнка: Чащин Алексий Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1821

Сын: Чащин Терентий Алексиев

Отец ребёнка: Чащин Алексий Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1823

Сын: Чащин Евфимий Алексиев

Отец ребёнка: Чащин Алексий Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.11.1829

Дочь: Стефанида Алексиева

Отец ребёнка: Чащин Алексий Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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