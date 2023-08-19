Чащина (Проскурякова) Мавра Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1795
Отец: Проскуряков Иван Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1815
Муж: Чащин Алексий Иванов
Рождение ребёнка
19.05.1816
Дочь: Елена Алексиева
Отец ребёнка: Чащин Алексий Иванов
Рождение ребёнка
12.10.1817
Дочь: Афанасия Алексиева
Отец ребёнка: Чащин Алексий Иванов
Рождение ребёнка
08.04.1821
Отец ребёнка: Чащин Алексий Иванов
Рождение ребёнка
28.03.1823
Отец ребёнка: Чащин Алексий Иванов
Рождение ребёнка
15.11.1829
Дочь: Стефанида Алексиева
Отец ребёнка: Чащин Алексий Иванов
Смерть
Неизвестно