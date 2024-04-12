Лошкарева (Проскурякова) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛошкарева (Проскурякова) Параскева Иванова

Лошкарева (Проскурякова) Параскева Иванова

avatar

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

11.10.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1801

Отец: Проскуряков Иван Федоров

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.05.1821

Муж: Лошкарев Димитрий Лукин

Рождение ребёнка
14.11.1821

Дочь: Стефанида Димитриева

Отец ребёнка: Лошкарев Димитрий Лукин

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1822

Сын: Лошкарев Николай Димитриев

Отец ребёнка: Лошкарев Димитрий Лукин

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1823

Дочь: Варвара Димитриева

Отец ребёнка: Лошкарев Димитрий Лукин

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close