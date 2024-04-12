Лошкарева (Проскурякова) Параскева Иванова
Место рождения
Дата рождения11.10.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1801
Отец: Проскуряков Иван Федоров
Бракосочетание
30.05.1821
Рождение ребёнка
14.11.1821
Дочь: Стефанида Димитриева
Отец ребёнка: Лошкарев Димитрий Лукин
Рождение ребёнка
06.12.1822
Сын: Лошкарев Николай Димитриев
Отец ребёнка: Лошкарев Димитрий Лукин
Рождение ребёнка
01.12.1823
Дочь: Варвара Димитриева
Отец ребёнка: Лошкарев Димитрий Лукин
Смерть
Неизвестно