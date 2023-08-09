Икрина (Проскурякова) Акилина Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Проскуряков Иван Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1816
Рождение ребёнка
19.08.1818
Отец ребёнка: Икрин Мартын Александров
Рождение ребёнка
31.01.1820
Дочь: Анна Мартынова
Отец ребёнка: Икрин Мартын Александров
Рождение ребёнка
04.04.1822
Дочь: Мария Мартынова
Отец ребёнка: Икрин Мартын Александров
Смерть
Неизвестно