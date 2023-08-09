Икрина (Проскурякова) Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИкрина (Проскурякова) Акилина Иванова

Икрина (Проскурякова) Акилина Иванова

avatar

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Проскуряков Иван Федоров

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.01.1816

Муж: Икрин Мартын Александров

Рождение ребёнка
19.08.1818

Сын: Икрин Димитрий Мартынов

Отец ребёнка: Икрин Мартын Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1820

Дочь: Анна Мартынова

Отец ребёнка: Икрин Мартын Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1822

Дочь: Мария Мартынова

Отец ребёнка: Икрин Мартын Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно