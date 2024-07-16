Кулешова Агрипина Матвеевна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулешова Агрипина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сергеев Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
27.11.1905 ст.

Сын: Кулешов Петр Иванович

Отец ребёнка: Кулешов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1906 ст.

Дочь: Степанова (Кулешова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кулешов Иван Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №15, стр. 126
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кулешов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кулешов Иван Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1957
Москва, город федерального значения Москва

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