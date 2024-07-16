Кулешова Агрипина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Сергеев Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1905 ст.
Отец ребёнка: Кулешов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
20.06.1906 ст.
Дочь: Степанова (Кулешова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кулешов Иван Михайлович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №15, стр. 126
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кулешов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кулешов Иван Михайлович
Смерть
1957