Вырупанов Евфим Аврамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вырупанов Авраам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1839
Дочь: Сухорукова Надежда Евфимовна
Мать ребёнка: Вырупанова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Вырупанов Павел Евфимович
Мать ребёнка: Вырупанова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Вырупанова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно