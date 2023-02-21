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Вырупанов Евфим Аврамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вырупанов Авраам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1839

Дочь: Сухорукова Надежда Евфимовна

Мать ребёнка: Вырупанова Анна Федоровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Вырупанов Павел Евфимович

Мать ребёнка: Вырупанова Анна Федоровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Вырупанов Яков Евфимович

Мать ребёнка: Вырупанова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вырупанова Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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