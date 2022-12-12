Вырупанова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вырупанова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1839

Дочь: Сухорукова Надежда Евфимовна

Отец ребёнка: Вырупанов Евфим Аврамович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Вырупанов Павел Евфимович

Отец ребёнка: Вырупанов Евфим Аврамович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Вырупанов Яков Евфимович

Отец ребёнка: Вырупанов Евфим Аврамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вырупанов Евфим Аврамович

Смерть
Неизвестно
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