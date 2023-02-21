Пономарчук (Гром) Анастасия Амосовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1881
Отец: Гром Амос Емилиенович
Мать: Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
31.03.1905
Сын: Гром Ипатий (незаконнорожденный) (незаконнорожденный)
Отец ребёнка: ?
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH1-QJJ1
Бракосочетание
06.06.1905
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-CLK9
Смерть
Неизвестно