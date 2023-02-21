Пономарчук (Гром) Анастасия Амосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарчук (Гром) Анастасия Амосовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1881

Отец: Гром Амос Емилиенович

Мать: Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
31.03.1905

Сын: Гром Ипатий (незаконнорожденный) (незаконнорожденный)

Отец ребёнка: ?

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH1-QJJ1
Бракосочетание
06.06.1905

Муж: Пономарчук Маркел Аверкиевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-CLK9
Смерть
Неизвестно
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