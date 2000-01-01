Гром Амос Емилиенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Гром Емилиен Фёдорович
Мать: Иулияния Иосифовна
Рождение ребёнка
05.07.1876
Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
16.03.1880
Дочь: Дарья Амосовна
Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
19.12.1881
Дочь: Пономарчук Анастасия Амосовна
Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Носальская Евдокия Амосовна
Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна
Смерть
Неизвестно