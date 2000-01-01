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Гром Амос Емилиенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Гром Емилиен Фёдорович

Мать: Иулияния Иосифовна

Рождение ребёнка
05.07.1876

Сын: Гром Афанасий Амосович

Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
16.03.1880

Дочь: Дарья Амосовна

Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
19.12.1881

Дочь: Пономарчук Анастасия Амосовна

Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Носальская Евдокия Амосовна

Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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