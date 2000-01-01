Пономарчук Маркел Аверкиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти03.11.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1905
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-CLK9
Смерть
03.11.1906
Причина смерти: Medical | От чахотки | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-8S4C