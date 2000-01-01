Пономарчук Маркел Аверкиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарчук Маркел Аверкиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

03.11.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1905

Жена: Пономарчук Анастасия Амосовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-CLK9
Смерть
03.11.1906
Причина смерти: Medical | От чахотки | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-8S4C
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