Трубниковъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти16.03.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Трубниковъ Трофимъ
Мать: Трубникова Федосья
Рождение ребёнка
09.09.1794
Сын: Трубниковъ Романъ
Мать ребёнка: Трубникова Катерина
Рождение ребёнка
1799
Сын: Трубниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Трубникова Катерина
Рождение ребёнка
24.10.1804
Сын: Трубниковъ Нестеръ
Мать ребёнка: Трубникова Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубникова Катерина
Смерть
16.03.1847