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Трубниковъ Петръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1772

Дата смерти

16.03.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Трубниковъ Трофимъ

Мать: Трубникова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1794

Сын: Трубниковъ Романъ

Мать ребёнка: Трубникова Катерина

Рождение ребёнка
1799

Сын: Трубниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Трубникова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1804

Сын: Трубниковъ Нестеръ

Мать ребёнка: Трубникова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубникова Катерина

Смерть
16.03.1847
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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