Трубникова (Спигина) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова (Спигина) Катерина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Дата смерти

01.05.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Спигинъ Семенъ

Мать: Спигина Татьяна Андреева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1794

Сын: Трубниковъ Романъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ

Рождение ребёнка
1799

Сын: Трубниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1804

Сын: Трубниковъ Нестеръ

Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубниковъ Петръ

Смерть
01.05.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан