Трубникова (Спигина) Катерина
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти01.05.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Спигинъ Семенъ
Мать: Спигина Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
09.09.1794
Сын: Трубниковъ Романъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1799
Сын: Трубниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ
Рождение ребёнка
24.10.1804
Сын: Трубниковъ Нестеръ
Отец ребёнка: Трубниковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трубниковъ Петръ
Смерть
01.05.1848