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Трубниковъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1799

Дата смерти

01.04.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Трубниковъ Петръ

Мать: Трубникова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1820

Жена: Трубникова Василиса

Рождение ребёнка
24.11.1821

Дочь: Трубникова Каетрина

Мать ребёнка: Трубникова Василиса

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ленкова Авдотья

Мать ребёнка: Трубникова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Трубниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Трубникова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Трубниковъ Василій

Мать ребёнка: Трубникова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Трубникова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1833

Сын: Трубниковъ Василій

Мать ребёнка: Трубникова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1836

Дочь: Крыгина Матрена

Мать ребёнка: Трубникова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1838

Дочь: Юрина Марѳа

Мать ребёнка: Трубникова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1840

Сын: Трубниковъ Николай

Мать ребёнка: Трубникова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1842

Сын: Трубниковъ Семенъ

Мать ребёнка: Трубникова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.04.1866
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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