Трубниковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти01.04.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Трубниковъ Петръ
Мать: Трубникова Катерина
Бракосочетание
25.01.1820
Жена: Трубникова Василиса
Рождение ребёнка
24.11.1821
Дочь: Трубникова Каетрина
Мать ребёнка: Трубникова Василиса
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ленкова Авдотья
Мать ребёнка: Трубникова Василиса
Рождение ребёнка
1827
Сын: Трубниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Трубникова Василиса
Рождение ребёнка
1828
Сын: Трубниковъ Василій
Мать ребёнка: Трубникова Василиса
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Трубникова Василиса
Рождение ребёнка
01.01.1833
Сын: Трубниковъ Василій
Мать ребёнка: Трубникова Василиса
Рождение ребёнка
25.03.1836
Дочь: Крыгина Матрена
Мать ребёнка: Трубникова Василиса
Рождение ребёнка
20.08.1838
Дочь: Юрина Марѳа
Мать ребёнка: Трубникова Василиса
Рождение ребёнка
08.10.1840
Сын: Трубниковъ Николай
Мать ребёнка: Трубникова Василиса
Рождение ребёнка
28.08.1842
Сын: Трубниковъ Семенъ
Мать ребёнка: Трубникова Василиса
Смерть
01.04.1866