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Трубниковъ Трофимъ

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Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

07.04.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Трубниковъ Степанъ

Мать: не указана

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Акулинушкина Агафья

Мать ребёнка: Трубникова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Трубниковъ Петръ

Мать ребёнка: Трубникова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубникова Федосья

Смерть
07.04.1807
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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