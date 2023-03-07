Трубниковъ Трофимъ
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти07.04.1807
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Трубниковъ Степанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Акулинушкина Агафья
Мать ребёнка: Трубникова Федосья
Рождение ребёнка
1772
Сын: Трубниковъ Петръ
Мать ребёнка: Трубникова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубникова Федосья
Смерть
07.04.1807