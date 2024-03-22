Акулинушкина (Трубникова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулинушкина (Трубникова) Агафья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Трубниковъ Трофимъ

Мать: Трубникова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Акулинушкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1802

Сын: Акулинушкинъ Никита

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1805

Дочь: Комарова Ирина

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1808

Дочь: Акулинушкина Лукерья

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1809

Дочь: Акулинушкина Дарья

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1810

Сын: Акулинушкинъ Кузьма

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1814

Сын: Акулинушкинъ Тимофей

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулинушкинъ Константинъ

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