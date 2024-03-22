Акулинушкина (Трубникова) Агафья
Место рождения
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Трубниковъ Трофимъ
Мать: Трубникова Федосья
Рождение ребёнка
1798
Сын: Акулинушкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
17.09.1802
Сын: Акулинушкинъ Никита
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
14.04.1805
Дочь: Комарова Ирина
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
03.05.1808
Дочь: Акулинушкина Лукерья
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
14.03.1809
Дочь: Акулинушкина Дарья
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
26.10.1810
Сын: Акулинушкинъ Кузьма
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
10.06.1814
Сын: Акулинушкинъ Тимофей
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Константинъ
Бракосочетание
Неизвестно