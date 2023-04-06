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Черкасов Василий Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Черкасов Иван (Минаев)

Мать: Черкасова Матрона Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Черкасов Иосиф Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Черкасов Федосий Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1854
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
05.03.1859

Сын: Черкасов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1859
по билету отпущенный рядовой Полоцкого пехотного полка
Смерть
Неизвестно
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