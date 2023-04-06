Черкасов Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Черкасов Иван (Минаев)
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Черкасов Федосий Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Военная служба
1854
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
05.03.1859
Сын: Черкасов Алексей Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Военная служба
1859
по билету отпущенный рядовой Полоцкого пехотного полка
Смерть
Неизвестно