Евдокия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Черкасов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Черкасов Федосий Васильев
Отец ребёнка: Черкасов Василий Иванов
Рождение ребёнка
05.03.1859
Сын: Черкасов Алексей Васильев
Отец ребёнка: Черкасов Василий Иванов
Смерть
Неизвестно