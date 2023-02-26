Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Черкасов Иосиф Васильев

Отец ребёнка: Черкасов Василий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Черкасов Федосий Васильев

Отец ребёнка: Черкасов Василий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1859

Сын: Черкасов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Черкасов Василий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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