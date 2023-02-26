Черкасова Матрона Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)
Рождение ребёнка
26.01.1830
Сын: Черкасов Иван Иванов
Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)
Рождение ребёнка
27.02.1832
Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)
Рождение ребёнка
20.05.1834
Сын: Черкасов (чернавский) Михаил Иванов
Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)
Рождение ребёнка
25.10.1835
Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)
Рождение ребёнка
01.04.1837
Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно