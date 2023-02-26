Черкасова Матрона Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркасова Матрона Фёдорова

Черкасова Матрона Фёдорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Черкасов Семён Иванов

Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Черкасов Василий Иванов

Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1830

Сын: Черкасов Иван Иванов

Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1832

Сын: Черкасов Порфирий Иванов

Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1834

Сын: Черкасов (чернавский) Михаил Иванов

Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1835

Сын: Черкасов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1837

Сын: Черкасов Ефимий Иванов

Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Черкасов Николай Иванов

Отец ребёнка: Черкасов Иван (Минаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасов Иван (Минаев)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close