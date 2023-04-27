von Hohenzollern-Nürnberg (von Hohenzollern-Nürnberg) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Hohenzollern-Nürnberg (von Hohenzollern-Nürnberg) Elisabeth

Место рождения

Nurnberg,Mittelfranken,Bayern,Germany

Дата рождения

Около 1358

Дата смерти

26.07.1411

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1358

Отец: Von Nürnberg Friedrich

Мать: Of Meissen, Burgravine Of Nuremberg Elisabeth

Nurnberg,Mittelfranken,Bayern,Germany
Бракосочетание
22.06.1374

Муж: Von Der Pfalz Ruprecht Klem

Amberg,,,
Рождение ребёнка
1376

Дочь: Von Der Pfalz Margarethe

Отец ребёнка: Von Der Pfalz Ruprecht Klem

Amberg, Bayern Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
23.01.1377

Сын: Wittelsbach Ludwig Bärtige

Отец ребёнка: Von Der Pfalz Ruprecht Klem

Рождение ребёнка
23.06.1385

Сын: Von Simmern-Zweibrücken Stefan

Отец ребёнка: Von Der Pfalz Ruprecht Klem

Neunburg vorm Wald, Bavaria Germany
Рождение ребёнка
24.08.1387

Сын: Von Der Pfalz-Mosbach Otto I

Отец ребёнка: Von Der Pfalz Ruprecht Klem

Mosbach, Baden Deutschland(HRR)
Похороны
26.07.1411
Hl. Geist, Heidelberg, Heidelberg, Baden
Смерть
26.07.1411
Heidelberg,Heidelberg,Baden,
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