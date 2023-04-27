von Hohenzollern-Nürnberg (von Hohenzollern-Nürnberg) Elisabeth
Место рожденияNurnberg,Mittelfranken,Bayern,Germany
Дата рожденияОколо 1358
Дата смерти26.07.1411
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1358
Nurnberg,Mittelfranken,Bayern,Germany
Бракосочетание
22.06.1374
Amberg,,,
Рождение ребёнка
1376
Дочь: Von Der Pfalz Margarethe
Отец ребёнка: Von Der Pfalz Ruprecht Klem
Amberg, Bayern Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
23.01.1377
Сын: Wittelsbach Ludwig Bärtige
Отец ребёнка: Von Der Pfalz Ruprecht Klem
Рождение ребёнка
23.06.1385
Сын: Von Simmern-Zweibrücken Stefan
Отец ребёнка: Von Der Pfalz Ruprecht Klem
Neunburg vorm Wald, Bavaria Germany
Рождение ребёнка
24.08.1387
Сын: Von Der Pfalz-Mosbach Otto I
Отец ребёнка: Von Der Pfalz Ruprecht Klem
Mosbach, Baden Deutschland(HRR)
Похороны
26.07.1411
Hl. Geist, Heidelberg, Heidelberg, Baden
Смерть
26.07.1411
Heidelberg,Heidelberg,Baden,