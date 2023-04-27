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von Simmern-Zweibrücken Stefan

Место рождения

Neunburg vorm Wald, Bavaria Germany

Дата рождения

23.06.1385

Дата смерти

14.02.1459

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1385

Отец: von der Pfalz Ruprecht Klem

Мать: von Hohenzollern-Nürnberg (von Hohenzollern-Nürnberg) Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Pfalzgreve av Simmern och Zweibrücken 1410, Pfalzgreve
Бракосочетание
13.06.1410

Жена: von Veldenz (von Veldenz) Anna

Рождение ребёнка
Около 1424

Сын: von der Pfalz-Simmern Ludwig Schwarze

Мать ребёнка: von Veldenz (von Veldenz) Anna

Смерть
14.02.1459
Похороны
Неизвестно

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