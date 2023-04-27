von Simmern-Zweibrücken Stefan
Место рожденияNeunburg vorm Wald, Bavaria Germany
Дата рождения23.06.1385
Дата смерти14.02.1459
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1385
Отец: von der Pfalz Ruprecht Klem
Мать: von Hohenzollern-Nürnberg (von Hohenzollern-Nürnberg) Elisabeth
Работа или профессия
Неизвестно
Pfalzgreve av Simmern och Zweibrücken 1410, Pfalzgreve
Бракосочетание
13.06.1410
Рождение ребёнка
Около 1424
Сын: von der Pfalz-Simmern Ludwig Schwarze
Мать ребёнка: von Veldenz (von Veldenz) Anna
Смерть
14.02.1459
Похороны
Неизвестно