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of Meissen, Burgravine of Nuremberg Elisabeth

Место рождения

Wartburg Castle, Eisenach

Дата рождения

Между 10.11.1329 и 06.12.1329

Дата смерти

21.04.1375

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 10.11.1329 и 06.12.1329

Отец: Von Meissen Friedrich Ernsthafte'

Мать: Of Bavaria Matilde

Wartburg Castle, Eisenach
Бракосочетание
07.09.1350

Муж: Von Nürnberg Friedrich

Рождение ребёнка
Около 1358

Дочь: Von Hohenzollern-Nürnberg Elisabeth

Отец ребёнка: Von Nürnberg Friedrich

Nurnberg,Mittelfranken,Bayern,Germany
Рождение ребёнка
Около 1362

Дочь: Von Hohenzollern-Nürnberg Beatrix

Отец ребёнка: Von Nürnberg Friedrich

Of,Nürnberg,Mittelfranken,Bavaria
Рождение ребёнка
1367

Дочь: Von Nürnberg-Zollern Margarethe

Отец ребёнка: Von Nürnberg Friedrich

Nürnberg, Nürnberg Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
21.09.1371

Сын: Von Hohenzollern Friedrich VI/I

Отец ребёнка: Von Nürnberg Friedrich

Nürnberg, Bayern Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
Около 1375

Дочь: Veronica Hohenzollern

Отец ребёнка: Von Nürnberg Friedrich

Nuremberg, BY Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Nürnberg
Смерть
21.04.1375
Kloster Heilbronn, Middlefranken, Bavaria, Germany
Похороны
Неизвестно
Nürnberg
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