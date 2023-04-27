of Meissen, Burgravine of Nuremberg Elisabeth
Место рожденияWartburg Castle, Eisenach
Дата рожденияМежду 10.11.1329 и 06.12.1329
Дата смерти21.04.1375
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 10.11.1329 и 06.12.1329
Wartburg Castle, Eisenach
Бракосочетание
07.09.1350
Рождение ребёнка
Около 1358
Дочь: Von Hohenzollern-Nürnberg Elisabeth
Отец ребёнка: Von Nürnberg Friedrich
Nurnberg,Mittelfranken,Bayern,Germany
Рождение ребёнка
Около 1362
Дочь: Von Hohenzollern-Nürnberg Beatrix
Отец ребёнка: Von Nürnberg Friedrich
Of,Nürnberg,Mittelfranken,Bavaria
Рождение ребёнка
1367
Дочь: Von Nürnberg-Zollern Margarethe
Отец ребёнка: Von Nürnberg Friedrich
Nürnberg, Nürnberg Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
21.09.1371
Сын: Von Hohenzollern Friedrich VI/I
Отец ребёнка: Von Nürnberg Friedrich
Nürnberg, Bayern Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
Около 1375
Дочь: Veronica Hohenzollern
Отец ребёнка: Von Nürnberg Friedrich
Nuremberg, BY Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Nürnberg
Смерть
21.04.1375
Kloster Heilbronn, Middlefranken, Bavaria, Germany
Похороны
Неизвестно
Nürnberg