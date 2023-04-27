of Bavaria (von Bayern) Matilde — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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of Bavaria (von Bayern) Matilde

Место рождения

München, Bayern Deutschland (HRR)

Дата рождения

21.06.1313

Дата смерти

02.07.1346

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1313

Отец: Of Upper Bavaria Louis IV

Мать: Of Silesia Beatrice

München, Bayern Deutschland (HRR)
Бракосочетание
1323

Муж: Von Meissen Friedrich Ernsthafte&amp;amp;#039;

Nurnberg,Mittelfranken,Bayern,Germany
Рождение ребёнка
Между 10.11.1329 и 06.12.1329

Дочь: Of Meissen, Burgravine Of Nuremberg Elisabeth

Отец ребёнка: Von Meissen Friedrich Ernsthafte&amp;amp;#039;

Wartburg Castle, Eisenach
Рождение ребёнка
14.12.1332

Сын: Von Meissen Friedrich Strenge

Отец ребёнка: Von Meissen Friedrich Ernsthafte&amp;amp;#039;

Dresden, Sachsen Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
21.12.1336

Сын: Von Thüringen Balthasar

Отец ребёнка: Von Meissen Friedrich Ernsthafte&amp;amp;#039;

Weißenfels, Sachsen-Anhalt Deutschland
Работа или профессия
Неизвестно
Landgräfin zu Thüringen und Markgräfin zu Meißen, ' Матильда Баварская ', Prinsessa
Смерть
02.07.1346
Meißen, Sachsen Saxony
Похороны
Неизвестно
Fürstenkapelle
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