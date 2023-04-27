of Bavaria (von Bayern) Matilde
Место рожденияMünchen, Bayern Deutschland (HRR)
Дата рождения21.06.1313
Дата смерти02.07.1346
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1313
Отец: Of Upper Bavaria Louis IV
Мать: Of Silesia Beatrice
München, Bayern Deutschland (HRR)
Бракосочетание
1323
Nurnberg,Mittelfranken,Bayern,Germany
Рождение ребёнка
Между 10.11.1329 и 06.12.1329
Дочь: Of Meissen, Burgravine Of Nuremberg Elisabeth
Отец ребёнка: Von Meissen Friedrich Ernsthafte&amp;#039;
Wartburg Castle, Eisenach
Рождение ребёнка
14.12.1332
Сын: Von Meissen Friedrich Strenge
Отец ребёнка: Von Meissen Friedrich Ernsthafte&amp;#039;
Dresden, Sachsen Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
21.12.1336
Отец ребёнка: Von Meissen Friedrich Ernsthafte&amp;#039;
Weißenfels, Sachsen-Anhalt Deutschland
Работа или профессия
Неизвестно
Landgräfin zu Thüringen und Markgräfin zu Meißen, ' Матильда Баварская ', Prinsessa
Смерть
02.07.1346
Meißen, Sachsen Saxony
Похороны
Неизвестно
Fürstenkapelle