Брянкин Владимир Викторович
Место рождения
Дата рождения22.04.1961
Дата смерти27.08.2019
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1961
Бракосочетание
12.06.1982
Рождение ребёнка
27.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брянкина Лилия Васильевна
Белоногово, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Развод
1993
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Смерть
27.08.2019