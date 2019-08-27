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Брянкин Владимир Викторович

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Место рождения

Мариинское, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

22.04.1961

Дата смерти

27.08.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1961

Отец: Брянкин Виктор Михайлович

Мать: Брянкина Валентина Николаевна

Мариинское, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
12.06.1982

Жена: Брянкина Лилия Васильевна

Рождение ребёнка
27.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брянкина Лилия Васильевна

Белоногово, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Развод
1993

Жена: Брянкина Лилия Васильевна

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Смерть
27.08.2019
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