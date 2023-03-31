Брянкин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянкин Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брянкин Михаил Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1961

Сын: Брянкин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Брянкина Валентина Николаевна

Мариинское, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.10.1961

Дочь: Брянкина Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Брянкина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
12.07.1967

Сын: Брянкин Михаил Викторович

Мать ребёнка: Брянкина Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Суицид.
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