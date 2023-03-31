Брянкин Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брянкин Михаил Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1961
Сын: Брянкин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Брянкина Валентина Николаевна
Мариинское, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.10.1961
Дочь: Брянкина Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Брянкина Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
12.07.1967
Сын: Брянкин Михаил Викторович
Мать ребёнка: Брянкина Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно
Суицид.