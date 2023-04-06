Брянкина (Анохина) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.04.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
в семье было 6 детей.
Рождение ребёнка
22.04.1961
Сын: Брянкин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Брянкин Виктор Михайлович
Мариинское, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.10.1961
Дочь: Брянкина Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Брянкин Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
12.07.1967
Сын: Брянкин Михаил Викторович
Отец ребёнка: Брянкин Виктор Михайлович