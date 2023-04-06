Брянкина (Анохина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянкина (Анохина) Валентина Николаевна

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Место рождения

Гремячка, Ряжский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

04.04.1939

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Гремячка, Ряжский уезд, Рязанская губерния
в семье было 6 детей.
Рождение ребёнка
22.04.1961

Сын: Брянкин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Брянкин Виктор Михайлович

Мариинское, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.10.1961

Дочь: Брянкина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Брянкин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
12.07.1967

Сын: Брянкин Михаил Викторович

Отец ребёнка: Брянкин Виктор Михайлович

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