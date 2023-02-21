Андреева (Стефарова) Анна Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева (Стефарова) Анна Никаноровна

Андреева (Стефарова) Анна Никаноровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Стефаров Никанор Васильевич

Мать: Стефарова Аксинья

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close