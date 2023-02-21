Андреева (Стефарова) Анна Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Стефаров Никанор Васильевич
Мать: Стефарова Аксинья
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно